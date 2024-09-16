Попавшие в плен украинские десантники попросили Киев забрать их

Взятые в плен на территории Курской области десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ записали видео к властям Украины, в котором попросили забрать их как можно скорее, сообщает РИА Новости .

Как уточнил представитель российского силового ведомства, бойцы противника попали в плен к ВС РФ на юго-западе от населенного пункта Нечаев Курской области. Они в ходе допроса рассказали, что их командование специально не эвакуирует погибших и раненных военных.

Кроме того, украинец, который пробыл в Курской области неделю, отметил, что командование «кинуло» бойцов, и попросил Киев скорее забрать его.

Ранее СКР завел уголовное дело против украинского военного Дмитрия Красильникова. Под его командованием 6 августа 2024 года бойцы ВСУ вторглись на территорию РФ.