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СК обвинил командира ВФУ в преступлениях, совершенных в Курской области

В России возбудили уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова. Его обвиняют в преступлениях, совершенных против гражданского населения в Курской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

Красильников — командир оперативно-тактического управления «Северск». Под его руководством 6 августа 2024 года ВСУ незаконно вторглись в Курскую область. Военнослужащие обстреливали территорию РФ с помощью ракет, подрывали жилые дома, используя БПЛА.

В том числе обстреливались объекты гражданской инфраструктуры и транспорт. Украинские войска заминировали дороги, чтобы препятствовать эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

Преступные действия Красильникова привели к тому, что были ранены гражданские лица. Также повреждены и уничтожены жилые дома, инфраструктура. Мирные жители были вынуждены покинуть жилье. Генерал-майора объявили в розыск и заочно арестовали.

Ранее российский суд заочно вынес приговор американскому наемнику Малдонадо Майклу Полу, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.