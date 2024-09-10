Суд заочно приговорил к 14 годам тюрьмы воевавшего за ВСУ наемника из США

Российский суд заочно вынес приговор американскому наемнику Малдонадо Майклу Полу, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Информационный центр СК РФ .

По данным следствия, Малдонадо прибыл на территорию Украины в июле 2022 года. Он добровольно вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей Зимнего похода ВСУ в качестве наемника.

В подразделении мужчина прошел подготовку. Он получил позывной Зафер Ронин. Наемник участвовал в боевых действиях против ВС РФ, чем способствовал поддержанию вооруженного конфликта. За это он получил материальное вознаграждение.

Мужчину признали виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Наемника объявили в международный розыск.

Ранее прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело, фигурантом которого является заочно арестованный наемник из Израиля. Он также участвовал в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ.