Дело израильского наемника передали в суд ДНР

В ДНР будут заочно судить израильского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

Прокуратура Донецкой Народной Республики передала в суд уголовное дело, фигурантом которого является заочно арестованный 47-летний наемник из Израиля Денис Десяткин, участвовавший в боях на стороне Украины, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте .

Десяткина будут заочно судить по ч. 3 ст. 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте». По версии следствия, в период с марта 2022 года по июнь 2024 года фигурант дела участвовал в боях на стороне ВСУ и получил за это в общей сложности более 1,9 млн рублей.

В настоящее время гражданин Израиля объявлен в международный розыск. Его заочно арестовали, как только Десятник будет доставлен в ДНР, его поместят под стражу.

Решение по уголовному делу предстоит вынести Верховному суду ДНР. Именно туда его передала прокуратура.

Ранее в розыск объявили наемника из Латвии. Он также участвовал в боях на стороне киевского режима.