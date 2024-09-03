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Наемник из Латвии, воевавший в рядах ВСУ, объявлен в международный розыск

Участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ латвийский наемник объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру ДНР.

Речь идет о 31-летнем Алвисе Лукше. По версии следствия, наемник участвовал в боях на различных участках линии боевого соприкосновения на стороне Украины с февраля 2022 года по май 2023 года.

За это Лукша получил вознаграждение. Оно эквиваленто более 1 млн рублей.

Мужчина заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Его объявили в международный розыск.

Суд заочно избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ задержала двух граждан Колумбии, воевавших в рядах ВСУ. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.