ФСБ задержала двух граждан Колумбии, воевавших в рядах ВСУ
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Федеральная служба безопасности задержала двух граждан Колумбии, которые воевали за украинскую армию. При обыске у них обнаружили подтверждающие это документы, сообщает ТАСС.
Задержаны были Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер. Их обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ. Они сражались в рядах ВСУ в качестве наемников.
У задержанных провели обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность колумбийцев.
Кроме того, во время обыска у них нашли военную форму украинского образца. На одежде были знаки различия одного из батальонов ВСУ.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по факту участия наемников в вооруженном конфликте или военных действиях. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
По данным СМИ, колумбийцы воевали в составе батальона «Карпатська Січ».
Ранее в Курской области заметили наемников с грузинским акцентом и поляков. Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с боевиками.