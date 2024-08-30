В Курской области заметили наёмников с грузинским акцентом и поляков

Под Курском Курской видели иностранных наёмников, которые разговаривали на английском языке с грузинским акцентом, а также польские формирования, рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости .

«Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрёстках, блокпостах или возле своего дома», — сказал он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что группы украинских боевиков расстреливают «как в тире» машины мирных жителей Курской области.