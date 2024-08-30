Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что группы украинских боевиков расстреливают «как в тире» машины мирных жителей Курской области, сообщает РИА Новости.

«Есть данные о погибших людях, даты, места, имена и фамилии людей, которые получили серьезнейшие ранения или погибли из-за того, что их автомобили тормозили на блокпостах, их выводили в сторону, расстреливали», — сказал он.

Он отметил, что виновные понесут ответственность.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины в районе Малой Локни в Курской области расстреляли трех детей в возрасте 10-12 лет на мотоцикле.