Эксперт рассказала, будет ли 31 декабря выходным днем в России

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что россияне будут отдыхать от работы 31 декабря в этом году благодаря переносу праздничного выходного дня с 5 января этого года, сообщает РИА Новости .

«31 декабря 2025 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 5 января этого года, который выпал на воскресенье», — отметила она.

По ее словам, рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря стало выходным только из-за переноса.

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