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Politico: Киев сменил тактику в выпрашивании оружия у Соединенных Штатов

Киев сменил тактику относительно выпрашивания оружия у США и теперь собирается требовать у Вашингтона разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, ряд европейских правительств изучают варианты закупки для Украины американского оружия за счет своих военных бюджетов.

Отмечается, что на предстоящих переговорах будет обсуждаться снятие ограничений на передачу оружия, которые США обычно устанавливают для использующих его союзников.

Новый подход обсуждается на фоне решения Вашингтона о приостановке передачи некоторых типов вооружений Украине.

Внезапное решение США приостановить военную помощь застало Украину врасплох, представители киевского режима теперь пытаются понять, почему Америка приняла решение перестать поставлять некоторые виды оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).