Внезапное решение США приостановить военную помощь застало Украину врасплох, представители киевского режима теперь пытаются понять, почему Америка приняла решение перестать поставлять некоторые виды оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Анонимный представитель украинских властей сообщил, что они активно пытаются получить разъяснения от американской стороны о реальном положении дел. Журналисты издания обратились за комментариями к различным украинским официальным лицам, однако большинство из них либо хранят молчание, либо отказываются давать какие-либо пояснения, что подтверждает их неподготовленность к такому повороту событий.

Украинское внешнеполитическое ведомство пригласило на беседу временно исполняющего обязанности посла США Джона Гинкеля, она состоялась 2 июля. Главной темой встречи стало обсуждение военной поддержки и сотрудничества в сфере обороны между странами.

По данным The New York Times, США решили временно остановить отправку Украине нескольких типов вооружений, включая противоракетные снаряды для Patriot, высокоточные GMLRS, управляемые ракеты Hellfire, переносные комплексы Stinger и другое военное оборудование.