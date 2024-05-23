На задержанного замначальника Генштаба оформлена квартира стоимостью 12 млн руб

сегодня в 10:51

На арестованного начальника Главного управления связи ВС РФ и замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира в Подольске, сообщает SHOT .

Она находится на улице Академика Доллежаля. Ее площадь составляет 82,6 кв. м. Примерная стоимость жилья — порядка 12 млн рублей.

В квартире прописаны Шамарин и его супруга. Еще во владении у жены есть автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года (примерная стоимость — 13 млн рублей).

Шамарина арестовали 22 мая. Его обвиняют в получении взятки. Генерал-лейтенант заключен под стражу на два месяца.