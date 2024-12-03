Подсчет калорий и спорт: как можно похудеть к Новому году и остаться стройным

До Нового года осталось немного времени, обычно люди хотят встретить праздник в лучшей форме. При похудении следует подойти к процессу с умом, чтобы не только увидеть первые результаты, но и удержать их, сообщила РИАМО представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева.

«Если фраза „правильное питание“ вызывает у вас тоску и образы скучных салатов, пора пересмотреть подход. Важное правило — не ставить себе жесткие запреты. Когда вы исключаете любимую еду полностью, это рано или поздно приводит к срыву», — сказала Андреева.

По ее словам, для эффективного похудения следует вкусно готовить. Даже полезные блюда можно превратить в кулинарный шедевр с правильными специями и техниками готовки. Например, можно попробовать запеченные овощи с травами или полезные десерты на основе творога.

Она предупредила, что не стоит голодать. Долгое чувство голода — прямой путь к перееданию. Следует есть каждые 3-4 часа небольшими порциями. Еще можно запастись альтернативами. Если человек любит чипсы, то следует сделать их домашнюю версию, например, из тонко нарезанного яблока или кабачка.

Как подчеркнула спортсменка, привычки формируются не за один день, необходимо дать себе время.

«Подсчет калорий — рабочий инструмент, но не магическая палочка. Это помогает понимать, сколько энергии вы потребляете и как правильно составлять рацион», — добавила собеседница.

Начинающим она посоветовала не переусложнять. Так, удобные приложения автоматически рассчитывают калорийность блюд. Еще следует следить за качеством еды, включать больше овощей, белков и сложных углеводов, а также помнить, что фастфуд и шоколад замедляют процесс похудения.

«Когда речь идет о похудении, важно не только тренироваться, но и выбрать подходящий вид активности», — уточнила Андреева.

Она назвала эффективными кардионагрузки (бег, велотренажер, скакалка или активная прогулка), силовые тренировки, интервальные тренировки (HIIT), домашние тренировки. Нагрузки обязательно должны быть регулярными.

Специалист посоветовала для закрепления эффекта после похудения не возвращаться к старым привычкам, а выстроить систему, которая станет образом жизни. Лучше продолжить питаться также, как и во время похудения, но с небольшими послаблениями. Например, в праздник съесть десерт, но не переедать.

Важно, по мнению спортсменки, сохранять активность. Спорт рекомендуется сделать частью рутины.