На Солнце за неполные двое суток зарегистрировали 35 вспышек

Еще 2 и 3 ноября на звезде не было ни одной вспышки. А 4 и 5 ноября случилось по три события, включая вспышку уровня M3.6 — самую сильную с начала октября, и тогда казалось, что рост останется умеренным. Но в пятницу их число скачком выросло до 18 за сутки, а 7 ноября за первые 12 часов добавилось еще 17, сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) .

По оценкам специалистов, к концу дня общее число может достичь 40 или даже 50. Источник активности — крупная группа пятен почти в центре видимого диска. Энергия из глубин Солнца выходит в атмосферу и сгорает в непрерывных взрывах средней силы.

Для Земли такой режим скорее благоприятен: гораздо опаснее, когда энергия копится для редких, но мощных вспышек — особенно при таком расположении пятен, почти напротив планеты. При этом, если энергия поступает быстрее, чем активный центр успевает ее «переварить», накопление все же может идти. Тогда во второй половине дня на фоне частых средних событий возможны более крупные пики.

Для сравнения: максимальное число вспышек за сутки обычно не превышает 25–30. Так, 29 событий было 10 декабря 2024 года — похоже, рекорд текущего солнечного цикла, а больше 19 вспышек за сутки в последний раз фиксировали 19 августа 2026 года.

Все это происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая ночью вошла в зону действия крупной корональной дыры. Магнитные бури пока не начались, однако поле нестабильно, и удары от мощных вспышек могут спровоцировать реакцию вплоть до бурь высшего уровня.

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