Финские власти анализируют опыт украинского конфликта и рассматривают варианты возведения противотанковых заграждений вдоль государственной границы с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Bloomberg.

Командующий сухопутными войсками Финляндии Паси Вялимяки обратил внимание на суровые климатические особенности страны. Он выразил сомнения в целесообразности стандартных фортификаций. Военачальник подчеркнул, что если вырыть рвы и возвести укрепления по украинскому образцу, то местная природная среда быстро превратит их в обычные пруды.

Помимо инженерных решений, финский военный отметил критическую значимость бесперебойного снабжения подразделений на передовой при сценарии затяжного противостояния. Он подчеркнул нежелание Хельсинки вести войну на истощение.

Вялимяки заявил о необходимости создания условий для развертывания масштабного военного производства в мирное время, отслеживания скорости расхода материальных ресурсов на регулярных учениях и возможности масштабировать выпуск в 10 раз в случае кризиса. Кроме того, в рамках политики сдерживания на восточном фланге НАТО армия Финляндии, по его оценке, обязана обладать потенциалом для упреждающего поражения пусковых установок ракет и дронов до их фактического удара по территории республики.

На фоне периодических заявлений западных политиков и военных о рисках нападения со стороны РФ в ближайшие годы президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» подчеркивал, что Москва никому не угрожает. Страна не планирует атаковать какие-либо государства ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050-м году.

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