В Индии таксист убил жену и шесть ее родственников после напряженной смены

В Индии водитель такси совершил жестокое массовое убийство собственной супруги и 6 членов ее семьи, вернувшись домой после неудачной и напряженной рабочей смены. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал NDTV.

По предварительным данным, мужчина по имени Индушекар систематически конфликтовал со своей женой Сунитой. Многочисленные попытки родственников выступить примирителями в затяжных домашних скандалах вызвали у таксиста нарастающее раздражение.

Злоумышленник признался, что устал от постоянного постороннего вмешательства в личную жизнь. Из-за этого спланировал кровавую расправу, поводом для которой послужили профессиональные неурядицы на работе.

В ходе нападения на супругу преступник нанес ей смертельный удар камнем по голове. После этого вывез тело погибшей в район холмов Нанди. Обеспокоенным соседям он заявил, что женщина уехала в компании друзей и отключила сотовый телефон.

На следующие сутки мужчина пригласил к себе братьев убитой под предлогом совместного ужина и расправился с ними. Затем аналогичным образом лишил жизни их жен, свою тещу и 7-летнего племянника.

Останки всех жертв злоумышленник спрятал в различных отдаленных локациях, а жилые помещения тщательно вымыл и обработал едкими химикатами для сокрытия следов преступления. О пропаже людей в полицию заявила мать одной из погибших женщин. Задержанный фигурант уже дал признательные показания, правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали трагедии.

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