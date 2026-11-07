Умерла Лидия Федосеева-Шукшина: как складывалась ее личная жизнь, карьера и с чем связаны скандалы вокруг ее имени

В материале РИАМО читайте о том, как жила Лидия Федосеева-Шукшина, какие проблемы со здоровьем у нее были и как складывалась ее карьера.

7 ноября дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария сообщила о смерти матери. Артистке было 88 лет. Прощание с ней пройдет во вторник в Кунцевском зале, похоронят ее на Новодевичьем кладбище.

Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной: отчисление из ВГИКа и первые роли в кино

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Лидия Федосеева родилась в 1938 году, 25 сентября, в Ленинграде. Отец был единственным кормильцем в семье – после войны он работал в отделе снабжения мясокомбината. Мать вела хозяйство и воспитывала троих детей – у Лидии были еще младшие братья Анатолий и Герман. Детство будущей актрисы прошло в коммунальной квартире недалеко от Казанского собора.

Еще в школе Лидия заинтересовалась искусством, занятия в театральном, танцевальном и хоровом кружках она посещала с большим удовольствием, чем школьные уроки. В детстве в кино ей казалось, что артисты должны находиться непосредственно за экраном и была очень разочарована, когда на показе «Небесного тихохода» не нашла за экраном ни Крючкова, ни Меркурьева.

После школы Лидия ожидаемо поступила во ВГИК, но ее отчислили с третьего курса, потому что из-за рождения дочери она не могла посещать занятия регулярно. Позже она восстановилась в этом институте, попала в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, где училась вместе с Жанной Болотовой, Жанной Прохоренко, Николаем Губенко, Сергеем Никоненко и Ларисой Лужиной. Институт Федосеева окончила в 1964 году.

Кинодебютом Лидии Федосеевой стала эпизодическая роль в фильмах «Два капитана» и «Максим Перепелица» в 1955 году. В 1957 году она снялась в фильме «К Черному морю», а первой крупной работой стала роль Тани в «Сверстницах» Василия Ордынского (1959). Но в кино Лидия попала еще в школе, когда с подругами она ходила на «Ленфильм» и снималась в массовых сценах. Тут девочкам платили за съемочные дни и давали справки, которыми они объясняли отсутствие в школе.

Карьера Лидии Федосеевой-Шукшиной

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Уже позже самыми известными работами Лидии Федосеевой-Шукшиной стали роли в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки», «Калина красная», в картинах «Юность Петра», «Виват, гардемарины!» и других фильмах.

После окончания ВГИКа Лидию пригласили на главную роль в фильме Эдуарда Бочарова «Какое оно, море?», где она работала с Василием Шукшиным. А в период брака с ним уже почти не снималась в фильмах других режиссеров. Отказы другим режиссерам она объясняла отказом от собственной карьеры ради семьи. Она считала, что живет рядом с гением и должна служить ему.

При этом, по воспоминаниям самой Федосеевой-Шукшиной, на съемочной площадке муж вел себя с ней абсолютно точно так же, как с другими актерами и не делал поблажек. В самых известных картинах, «Печках-лавочках» и «Калине красной», Лидия сыграла главные роли – Нюру Расторгуеву и Любы Байкаловой, соответственно. В обеих картинах и сам Шукшин сыграл главные мужские роли, сам снял фильмы по собственным сценариям.

Последней совместной работой Лидии Федосеевой и Василия Шукшина стала военная драма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». 2 октября 1974 года, еще до окончания съемок, Шукшин скоропостижно скончался. Картина вышла на экраны в 1975 году. После смерти мужа актриса взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина.

Потом актриса играла в фильме Сергея Никоненко «Трын-трава», сыграла мадам Грицацуеву в четырехсерийной экранизации «12 стульев» Марка Захарова. Снялась в фильмах Динары Асановой в фильмах «Ключ без права передачи» и «Беда».

В 1977 году Лидия сыграла главную роль в фильме «Позови меня в даль светлую», поставленном по сценарию Василия Шукшина, играла мелодраме Ильи Фрэза «Вам и не снилось…», драме Николая Губенко «Из жизни отдыхающих» и исторической картине Сергея Герасимова «Юность Петра». Играла она и Екатерину II, и графиню, и крепостную актрису, и генеральшу, и мать состоятельного сына. Одну из последних главных ролей актриса сыграла в 2010 году в комедии «Женить миллионера!»

Личная жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной

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Первый брак Лидия заключила с актером Вячеславом Ворониным, от которого в 1960 году родила дочь Анастасию. После развода девочка осталась в семье отца и из-за этого отношения с матерью у нее были сложные. Анастасия вспоминала, что отношения с матерью не сложились, а сама Федосеева-Шукшина называла эту историю «незаживающей раной».

Брак с Василием Шукшиным стал для Лидии вторым. У них родились дочери Мария и Ольга. После смерти мужа Федосеева взяла вторую фамилию и стала Федосеевой-Шукшиной. С Василием Лидия прожила вплоть до его смерти в 1974 году. Она участвовала в подготовке его произведений к печати. В московской квартире актриса сохраняла кабинет, рукописи и личные вещи мужа. В 2018 году она передала музею Шукшина в Сростках семейные фотографии, вещи писателя и два платья, в которых снималась в «Печках-лавочках».

После у Лидии было еще два брака с кинооператором Михаилом Аграновичем и польским Мареком Межеевским. Последним стал брак с Бари Алибасовым, который продлился с 2018 по 2021 годы и стал одним из самых скандальных в мире шоубизнеса.

Скандалы в жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной

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Первый публичный скандал случился из-за наследства Василия Шукшина В 2019 году Лидия Николаевна подписала договор, по которому передала свою долю в авторских правах на творчество мужа старшей дочери Марии. Младшая дочь Ольга оспорила сделку в суде, заявив, что мать ввели в заблуждение: на словах речь шла об управлении правами, а не об их полном отчуждении. Актриса заявила, что не отдаст дочерям наследие писателя.

«Я хочу обратиться к своим дочерям: в первую очередь к Марии. Мне 86 лет! Я устала от судов и от скандалов, от обманов и попыток завладеть моим имуществом на протяжении последних лет!», - заявила Федосеева-Шукшина.

В 2020 году возник спор из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина ранее подарила тогдашнему мужу Бари Алибасову. Актриса через суд добилась признания договора дарения недействительным и обязал Алибасова вернуть квартиру.

Был скандал, связанный с именем внука Федосеевой-Шукшиной Макара Касаткина, который не хотел признавать ребенка от Фрейи Зильбер.

В 2022 году Федосеева-Шукшина находилась в доме престарелых, который был выбран по согласованию с Ольгой Шукшиной. Позже сама Лидия Николаевна высказалась о пребывании в доме престарелых: «Всегда есть возможность пожить в моей квартире в Новой Москве, но я не хочу, все-таки не привыкла жить одна, вот тогда и созрело решение отправиться в резиденцию для пожилых людей», — объяснила решение актриса.

Проблемы со здоровьем Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото - © Галина Кмит/РИА Новости

В 2019 году актриса перенесла инфаркт, в 2023 у нее произошел инсульт, после чего ей установили кардиостимулятор, и она стала передвигаться на инвалидной коляске. В августе 2021 года дочь Ольга сообщала о диагнозе «деменция». Более того, к ухудшению здоровья Федосеевой-Шукшиной привело и падение в 2024 году, когда она ударилась головой. В октябре 2025 года актрисе провели операцию по стентированию сосудов сердца. Период реабилитации актриса провела дома под присмотром дочери.

14 октября 2026 года актрису экстренно госпитализировали из-за обострения хронической сердечной недостаточности. Перед госпитализацией усилились одышка и отеки, стало трудно самостоятельно передвигаться.

Состояние актрисы оценивали как стабильно тяжелое: после резкого ухудшения врачи смогли стабилизировать пациентку. Это было не первое серьезное ухудшение здоровья Лидии Николаевны, но на этот раз ситуация оказалась особенно сложной.

7 ноября Лидия Федосеева-Шукшина скончалась. Ей было 88 лет.