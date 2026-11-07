Неизвестный вирус поразил российских туристов на популярном курорте во Вьетнаме

На популярном вьетнамском курорте Нячанг зафиксирована вспышка неизученного вирусного заболевания среди отдыхающих из России. Пострадавшие путешественники жалуются на резкое проявление гриппозных симптомов вскоре после прибытия в страну, сообщает SHOT .

В числе заболевших оказалось много детей. По словам отца одной из пострадавших девочек, легкий вечерний насморк у ребенка уже к утру сменился высокой температурой и сильной головной болью.

Пациентку экстренно доставили в местный госпиталь, где медики заявили о циркуляции вируса гриппа. Однако отказались конкретизировать его тип и ограничились назначением стандартных противовирусных препаратов без постановки окончательного диагноза.

Другая туристка, 39-летняя жительница Москвы, сообщила, что мучается от непрекращающегося тяжелого кашля уже на протяжении трех недель. Ни один из местных специалистов так и не сумел определить причину недуга даже после проведения компьютерной томографии, за которую пациентке пришлось заплатить 12 тыс. рублей.

Сами отдыхающие предполагают, что источником распространения патогенов могли стать загрязненные системы кондиционирования воздуха. При этом больше всего россиян тревожит отсутствие точного диагноза. Вместо углубленных исследований медики выписывают стандартный набор из противовирусных средств и антибиотиков.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.