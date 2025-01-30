«Опозорил»: «Фонбет» подал в суд на арестованного экс-гендиректора Анохина

Букмекерская контора «Фонбет» обратился в суд с иском против бывшего гендиректора Сергея Анохина, арестованного за взятку в особо крупном размере. Сумма требований компании составляет 100 млн рублей, сообщает Baza .

Иск о защите деловой репутации был подан в Арбитражный суд Москвы 30 января. «Фонбет» требует компенсацию за ущерб репутации. По их мнению, Анохин «опозорил» букмекерскую контору своей попыткой дать взятку сотрудникам спецслужб.

При этом для подачи иска «Фонбет» был вынужден оплатить государственную пошлину в размере более 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что Сергей Анохин является гражданином Мексики и имеет вид на жительство в Черногории.

Анохина задержали в Москве по подозрению в даче взятки в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб. Также в рамках уголовного дела силовики задержали руководителя одного из подразделений столичного МВД и юриста. Всем троим фигурантам предъявлены обвинения по делу о коррупции.

Суд отправил Сергея Анохина и одного из его посредников в СИЗО до 29 марта 2025 года. Второму посреднику экс-гендиректору «Фонбета» изберут меру пресечения в пятницу.