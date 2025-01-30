Baza: задержанный экс-глава «Фонбета» Сергей Анохин оказался гражданином Мексики

Бывший гендиректор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин, которого задержали по подозрению в даче особо крупной взятки, оказался гражданином Мексики, сообщает Baza .

Также бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и экс-глава ФК «Химки» имеет вид на жительство в Черногории.

Анохин добровольно явился в полицию и заявил, что продолжает занимать должность гендиректора букмекерской конторы «Фонбет». По словам защиты, он предоставил информацию о всех участниках коррупционной схемы и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Анохина задержали в Москве по подозрению в даче взятки в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб. При этом совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержанный не имеет отношения к их букмекерской конторе, так как якобы он уволился в январе.

Также в рамках уголовного дела Анохина силовики задержали руководителя одного из подразделений столичного МВД и юриста. Всем троим фигурантам предъявлены обвинения по делу о коррупции. Следствие просит суд арестовать обвиняемых до 29 марта.