«Уволился еще в январе»: в «Фонбете» ответили на сообщения о задержании гендира

Mash: в «Фонбете» заявили, что задержанный за взятку Анохин уволился в январе

Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержанный в Москве за взятку Сергей Анохин не имеет отношения к их букмекерской конторе. По данным СМИ, Анохин является гендиректором «Фонбета» и был задержан за дачу взятки в 50 млн рублей представителю спецслужб, сообщает Mash .

«В компании сказали, что он уволился еще в январе», — говорится в публикации.

Издание добавило, что задержанный Анохин до сих пор является генеральным директором ООО «Фонкор», юридического лица «Фонбета», о чем свидетельствуют данные в открытых источниках. В публикации добавляется, что пост врио директора «Фонбета» займет Константин Линев.

«112» и другие Telegram-каналы называли Сергея Анохина гендиректором «Фонбета» и утверждали, что его задержали по подозрению в передаче взятки. По предварительным данным, функционер хотел передать 50 000 000 рублей представителю силовых структур — в этот момент задержали и самого Анохина, и получателя незаконного обогащения.