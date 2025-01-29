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«112»: гендира «Фонбета» Анохина задержали за взятку в 50 млн руб в Москве

В Москве задержан гендиректор букмекерской конторы «Фонбет», бывший вице-президент РФС и экс-глава ФК «Химки» Сергей Анохин. Он подозревается в даче взятки в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб, утверждает «112» со ссылкой на источник.

Предварительно, Анохин передал взятку представителю правоохранительных структур. После этого задержали и Анохина, и получателя взятки.

Прочей информации о задержании известного функционера не приводится. МВД пока не комментировало информацию журналистов о задержании Анохина.

С 2020 по 2021 годы Сергей Анохин был главой подмосковного футбольного клуба «Химки». В 2022 году он занял пост генерального директора «Фонбета».