Главу «Фонбет» Анохина доставили в Тверской суд Москвы

В пресс-службе суда заявили, что Анохина просят арестовать до 29 марта 2025 года.

Гендиректора «Фонбет» задержали в Москве. Его подозревают в даче взятки в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб. Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержанный не имеет отношения к их букмекерской конторе. Якобы он уволился в январе.

Также в деле Анохина появились новые фигуранты. Были задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД и юрист. Всем троим фигурантам предъявлены обвинения по делу о коррупции.