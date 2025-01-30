По делу гендиректора «Фонбета» задержали высокопоставленного полицейского и юриста

В деле экс-гендиректора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина появились новые фигуранты. Были задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД и юрист, сообщает пресс-служба СК РФ .

Всем троим фигурантам, включая самого Анохина, предъявлены обвинения по делу о коррупции. Их обвиняют в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, Анохин передал взятку в размере 60 млн рублей представителю правоохранительных структур. Таким способом гендир «Фонбета» пытался приостановить расследование дела, связанного с хищением бюджетных средств на его предыдущей работе.

После этого Анохина и всех его посредников задержали. Следователи провели допросы, обыски. В скором времени они будут ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее стало известно, что во время обысков у Анохина изъяли 2 млн долларов. Также у него нашли две квартиры в столице.