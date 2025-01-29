2 млн долларов изъяли во время обысков квартиры гендира «Фонбета» Анохина

По делу уже экс-главы «Фонбета» Сергея Анохина задержаны шесть человек. Также провели обыски, в ходе которых у бизнесмена изъяли 2 млн долларов, сообщает Baza .

По указанному делу силовики задержали высокопоставленного сотрудника прокуратуры Преображенского района Москвы.

Источники уточнили, что Анохина могли задержать по делу инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова. По предварительным сведениям, он мог пытаться договориться о смягчении меры пресечения для инвестора. За несколько дней до его освобождения из-под домашнего ареста экс-гендиректор «Фонбета» якобы говорил коллегам, что Садыгова скоро выпустят.

Анохина задержали в Москве. Его подозревают в даче взятки в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб. Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержанный не имеет отношения к их букмекерской конторе. Якобы он уволился в январе.

Ранее у Анохина нашли две квартиры в столице. Одна из которых стоит от 50 млн рублей, а ее площадь составляет 100 кв. м.