2 млн долларов изъяли во время обысков квартиры гендира «Фонбета» Анохина
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По делу уже экс-главы «Фонбета» Сергея Анохина задержаны шесть человек. Также провели обыски, в ходе которых у бизнесмена изъяли 2 млн долларов, сообщает Baza.
По указанному делу силовики задержали высокопоставленного сотрудника прокуратуры Преображенского района Москвы.
Источники уточнили, что Анохина могли задержать по делу инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова. По предварительным сведениям, он мог пытаться договориться о смягчении меры пресечения для инвестора. За несколько дней до его освобождения из-под домашнего ареста экс-гендиректор «Фонбета» якобы говорил коллегам, что Садыгова скоро выпустят.
Анохина задержали в Москве. Его подозревают в даче взятки в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб. Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержанный не имеет отношения к их букмекерской конторе. Якобы он уволился в январе.
Ранее у Анохина нашли две квартиры в столице. Одна из которых стоит от 50 млн рублей, а ее площадь составляет 100 кв. м.