У задержанного гендиректора «Фонбет» нашли две квартиры в Москве

Гендиректор букмекерской конторы «Фонбет», бывший вице-президент РФС и экс-глава ФК «Химки» Сергей Анохин является владельцем двух квартир в Москве. Одна из них стоит от 50 млн рублей, сообщает SHOT .

Официально в собственности у Анохина одна скромная квартира. Он является владельцем однокомнатной квартиры площадью 38 кв. м на улице Таллинской в районе Строгино. Недвижимость была куплена 26 лет назад. Сейчас она стоит примерно 15 млн рублей.

При этом прописан Анохин в 100-метровой квартире в ЖК «Долина грез». Стоит такая недвижимость от 50 млн рублей. Во время работы вице-президентом РФС с 2016 по 2022 год, а затем — гендиректором «Фонбет» — новых активов он не приобрел.

Анохина задержали в Москве. Его подозревают в даче взятки в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб. Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержанный не имеет отношения к их букмекерской конторе. Якобы он уволился в январе.