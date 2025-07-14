сегодня в 09:20

Мария Багреева: более 19 млрд руб сэкономила Москва на экспертизе цен госзакупок

За первые 6 месяцев 2025 года Москва сохранила 19,3 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК (Д)) в госзакупках. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что проверка обоснованности начальной максимальной цены — важный инструмент, позволяющий городу оптимизировать бюджетные траты и формирующий для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен.

«За первые 6 месяцев 2025 года эксперты выдали свыше 1,1 тыс. заключений. Заявленная сумма закупок составила 576,3 млрд рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить их и сэкономить 19,3 млрд рублей бюджетных средств», — отметила заммэра.

С 2015 года по конец июня 2025-го было подготовлено свыше 46 тыс. экспертных заключений по государственным закупкам на сумму более 9 трлн рублей. В результате проверок начальных цен экономия составила почти 550 млрд рублей, добавила вице-мэр.

Анализ НМЦК (Д) в столице проводит департамент экономической политики и развития Москвы, за исключением закупок, связанных с текущим ремонтом, благоустройством, созданием пешеходных зон, сносом объектов, локальными работами и реставрацией.

Экспертиза цен — действенный способ контроля бюджетных расходов. Проверка достоверности НМЦК (Д) обязательна для контрактов дороже 30 млн рублей в рамках 44-ФЗ, а для закупок по 223-ФЗ — если начальная цена превышает 50 млн рублей.