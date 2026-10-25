Все подбросившие наркотики Ивану Голунову полицейские вышли из колонии

Из колонии вышел последний фигурант резонансного дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Суд заменил неотбытую часть срока принудительными работами бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы подполковнику полиции Игорю Ляховцу, приговоренному к 11,5 года, сообщает «Коммерсант» .

Ранее на свободу вышли четверо его соучастников, получивших от 4,5 до 7,5 года.

Кирово-Чепецкий суд Кировской области смог рассмотреть вопрос о замене наказания только после того, как Ляховец, арестованный в январе 2020-го, отбыл половину назначенного срока.

Такую же меру ранее применили к Максиму Уметбаеву, Акбару Сергалиеву и Денису Коновалову. Роману Феофанову поначалу отказали — потерпевший выступил против, поскольку тот перед ним не извинился, однако позже прошение удовлетворили.

Все осужденные до этого содержались в ИК № 5, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов. Решение по Ляховцу, принятое 4 февраля 2026 года, прокуратура обжаловала, но 30 марта Кировский облсуд оставил его в силе.

Сотрудника «Медузы»* Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года, якобы обнаружив у него в рюкзаке наркотики; при обыске в доме нашли и весы. Журналиста обвинили в хранении и распространении запрещенных веществ, а 8 июня Никулинский суд отправил его под домашний арест.

Через три дня на фоне общественных протестов его освободили, а вскоре уголовное преследование прекратили с правом на реабилитацию. Расследование показало, что наркотики были подброшены: в январе 2020-го Басманный суд арестовал Ляховца и его подчиненных, которые пошли на преступление ради «улучшения показателей» отдела. Сам Голунов настаивал, что с ним пытались разобраться по заказу лиц, фигурировавших в его публикациях.

*Внесена в реестр иноагентов в России.

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