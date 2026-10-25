Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года

Чемпионат мира по тяжелой атлетике состоится в российской столице в 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на своем сайте .

Соответствующее решение принял исполнительный совет организации. Он определил места проведения четырех мировых первенств на период с 2028 по 2030 год.

В 2028-м юношеский чемпионат мира пройдет в Приштине (Косово), а юниорское первенство организуют в Каракасе (Венесуэла). Взрослый турнир 2029 года примет индийский Ахмадабад, а в 2030-м соревнования состоятся в Москве.

По итогам голосования исполнительного совета генеральный секретарь Международной федерации тяжелой атлетики Хосе Киньонес выразил удовлетворение принятым решением. Он отметил высокий уровень всех полученных заявок и уверенность в успешном проведении турниров.

Киньонес также подчеркнул, что три из четырех стран — Косово, Венесуэла и Индия — организуют мировое первенство под эгидой IWF впервые в истории. Это свидетельствует о развитии спорта и глобальном интересе к проведению соревнований.

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