«Бонсмэшинг» вернулся в моду: молодежь калечит лицо ради модельной внешности

Среди молодежи вновь обрел популярность опасный тренд под названием «бонсмэшинг». В результате увлечения им свыше 100 человек уже получили различные травмы, сообщает Telegram-канал Mash .

Суть практики, зародившейся в рамках интернет-субкультуры «луксмаксинга» (радикального улучшения внешности), заключается в нанесении ударов тяжелыми предметами, в частности молотками, по костям подбородка и скул. Участники движения — преимущественно молодые люди в возрасте от 15 до 26 лет, хотя встречаются пациенты вплоть до 45-ти. Они ошибочно полагают, что механические микротравмы провоцируют ускоренный рост костной ткани и придают лицу более мужественные очертания.

На практике подобные манипуляции оборачиваются серьезными проблемами со здоровьем. У одного из пострадавших зафиксировано обширное кровоизлияние, у другого наступило онемение части лица.

Медицинские специалисты предупреждают, что удары твердыми предметами способны привести к переломам челюсти и скуловых костей, разрывам нервных окончаний, поражению глазного аппарата и параличу мимических мышц.

Кроме того, систематические травмы вызывают фиброз — патологическое разрастание соединительной ткани, приводящее к формированию рубцов, уплотнений и стойкой асимметрии лица. В наиболее тяжелых случаях деформации устраняются исключительно хирургическим путем, а утраченная чувствительность тканей может не восстановиться вовсе.

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