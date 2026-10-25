В окружении Миши Маваши опровергли слухи о причине его гибели

Данные о причине ухода из жизни создателя общественного движения «Северный человек» и экс-рэпера Михаила Маваши (Ница), тиражируемые в Сети, носят недостоверный характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя покойного.

О смерти артиста на 42-м году жизни стало известно в воскресенье из поста в его личном Telegram-канале. Собеседник СМИ призвал общественность набраться терпения и воздержаться от распространения домыслов.

Он подчеркнул, что близкие и коллеги в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося. Представитель Ница заверил, что проверенная информация будет обнародована через некоторое время.

Маваши родился 29 января 1985 года. Свою музыкальную карьеру он начал в 2009 году, в 2014-м организовал сайд-проект «ЦельРазгром», выпустивший два студийных релиза, а спустя четыре года сформировал группу «МАВАШИ group».

Артист поддерживал специальную военную операцию. Осенью 2023 года лично сопровождал гуманитарные поставки военнослужащим в зоне боевых действий. В конце 2022 года основал официально зарегистрированное объединение «Северный человек», декларирующее поддержку славянского населения в сложных жизненных обстоятельствах.

В 2025 году Винницкий городской суд Украины вынес в отношении него заочный приговор к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.