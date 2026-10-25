Москвич потрогал девушку в магазине и получил 15 суток ареста
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В Москве суд отправил под административный арест на 15 суток мужчину, который приставал к незнакомой девушке в сети популярных продуктовых магазинов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в торговом зале. Нарушитель встал рядом с покупательницей и дотронулся рукой до ее правого бедра.
В ответ на сделанное замечание и требования извиниться мужчина начал оскорблять девушку, передразнивать ее. Позже стал утверждать, что нецензурные высказывания предназначались собеседнику в телефонном разговоре.
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В ходе судебного заседания обвиняемый утверждал, что прикосновение было случайным, однако его доводы не были приняты.
Суд признал мужчину виновным по статье о мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде 15 суток содержания в спецприемнике.
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