Воробьев рассказал о литургии патриарха Кирилла в храме деревни Акулинино

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию в церкви Архангела Михаила, расположенной в подмосковной деревне Акулинино городского округа Домодедово. Об этом сообщает в своем канале в МАКС губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что лично присутствовал на церковной службе вместе с верующими прихожанами.

Воробьев подчеркнул глубокий символизм прошедшего мероприятия для прихода. Исторически первое культовое сооружение было возведено на этой земле еще в 1687 году, однако в 1935 году решением советских властей церковь закрыли, после чего полностью демонтировали.

Спустя десятилетия культовый объект отстроили заново на другой локации, благодаря активному участию генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и специалистов. Великое освящение восстановленной святыни Патриарх Кирилл совершил в 2024 году, а сегодня вновь прибыл туда для проведения литургии.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Значительные изменения затронули и прилегающее к религиозному объекту пространство. В минувшем году специалисты завершили комплексные работы по приведению в порядок и благоустройству парковой зоны «Серая цапля». Там проложили сеть пешеходных дорожек, установили площадки для детских игр и занятий физкультурой, а также обустроили комфортные зоны отдыха.

«Возрождение таких святынь — это сохранение нашей истории, веры и традиций, которые объединяют поколения. Благодарю Святейшего Патриарха Кирилла за внимание к Подмосковью и всех, кто помогает сохранять наше духовное наследие», — отметил Воробьев.

Цель действующего в России нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.