Артамонов: при ударе по промзоне Ельца ранена фельдшер медпункта

В результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленной зоне Ельца в Липецкой области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале .

Ранение бедра получила женщина — фельдшер медицинского пункта. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали в безопасное место.

Глава региона подчеркнул, что случившееся в очередной раз подтверждает важность строгого соблюдения правил безопасности при объявлении опасности. Он попросил жителей не игнорировать сигналы оповещения и следовать указаниям экстренных служб.

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