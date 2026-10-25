Началась проходка ветки между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в своем Telegram-канале о начале прокладки соединительного подземного пути. Он свяжет Бирюлевскую ветку с Замоскворецкой линией столичного метрополитена.

За реализацию задачи отвечает специализированный тоннелепроходческий комплекс «Эсмина». Оборудованию необходимо преодолеть дистанцию свыше 565 метров, создав однопутный тоннель от монтажной камеры вблизи Замоскворецкого радиуса по направлению к строящейся станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии.

Строительные процессы развернулись на территории Даниловского района непосредственно в пойменной части Москвы-реки. При этом нижняя отметка заложения подземной трассы составит 23,8 метра.

Метростроевцам приходится действовать в условиях повышенной гидрогеологической сложности. Грунтовый массив состоит преимущественно из насыпных слоев, водонасыщенного песка различной фракции и плотных глин оксфордского яруса. Ситуацию осложняют расположенные наверху плотные жилые кварталы и разветвленные инженерные сети. Состояние всех капитальных строений и подземных коммуникаций в створе влияния стройки специалисты непрерывно держат под контролем.

Параллельно в городе продолжается возведение станционных объектов стартового участка Бирюлевской линии. Сдать его собираются в 2028 году.

Этот отрезок объединит Большую кольцевую линию, МЦК, Троицкий и Замоскворецкий радиусы. Благодаря вводу новых станций около 300 тыс. жителей трех столичных районов получат качественную транспортную и пешеходную доступность к сети метро.

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