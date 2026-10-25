«Зарница», выставка и встреча с бойцами: как прошел патриотический фестиваль в Химках

Как выглядит мужество в деле, почему так важны дисциплина и командный дух и что значит быть верным Родине? Кадеты школы № 8 имени Матвеева в Химках искали ответы на эти вопросы — и находили их в рассказах героев, в испытаниях «Зарницы» и в полотнах выставки, сообщает пресс-служба городской администрации.

В школе прошел масштабный патриотический фестиваль: с военно-патриотической игрой «Зарница», выставкой «Лица Героев», встречами с защитниками Отечества и большим праздничным концертом.

«Для нас важно, чтобы патриотизм был не просто красивым словом, а живым чувством. Общаясь с ветеранами и действующими бойцами, узнавая истории настоящих героев, ребята иначе смотрят на мужество, долг и ответственность. Такие встречи помогают воспитывать уважение к стране и сохранять память о тех, кто ее защищает», — отметила директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Фестиваль начался с военно-спортивной игры «Зарница», посвященной памяти участника специальной военной операции Тимофея Воробейкина. Его портрет изображен на мурале в школе. Игру открыл председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Кадеты проверили себя на прочность: выполняли задания по строевой подготовке, осваивали сборку и разборку автомата и проходили другие испытания, где важны не только знания и навыки, но и выдержка, точность и умение действовать сообща.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

Следующей точкой притяжения стала выставка «Лица Героев»: работы художницы Елены Харламовой посвящены будням 128-й бригады. Каждое полотно — это история реального человека, стоящего на защите страны.

Особую атмосферу встрече придало выступление снайпера отдельного штурмового отряда 128-й бригады с позывным «Урса». Вскоре актовый зал наполнился музыкой — на концерте прозвучали песни о Родине, воинском братстве и тех, кто стоит на ее защите.

Среди почетных гостей были ветераны Афганистана, участники специальной военной операции и бойцы отряда СОБР «Рысь».

«Такие события особенно ценны для воспитания молодежи: за именами героев — реальные люди, их судьбы и поступки. Наша задача — помочь школьникам сохранить память о них, ценить подвиг защитников Отечества и понимать, что сила страны — в единстве поколений», — подчеркнула Ирина Болгова, начальник Управления по образованию администрации городского округа Химки.

В этот день школа объединила тех, кто защищает Родину сейчас, тех, кто прошел испытания в прошлом, и тех, кому хранить эту память завтра. Так и рождается связь поколений: не в учебниках, а в живом общении, в личных историях и в искреннем уважении к подвигу.

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