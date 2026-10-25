В России показали первый в мире учебник по соцархитектуре для студентов

В Санкт-Петербурге стартовала II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». В ней принимают участие более 600 ученых, экспертов и практиков из 35 стран, среди них — Китай, США, Сербия, Италия, Республика Корея, Иран, Пакистан, Аргентина, Бразилия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Белоруссия.

Слова приветствия участникам, организаторам и гостям конференции направил президент РФ Владимир Путин, отметив роль социальной архитектуры в повышении качества жизни людей.

Главной темой конференции является субъектность — способность человека, общества и государства самостоятельно определять свое будущее и защищать этот выбор.

«Сегодня необходимо готовить специалистов, которые смогут моделировать социальные процессы и проектировать социальные изменения. Социальная архитектура — впервую очередь это про создание моделей, которые будут жить, и проектов, которые будут эффективны. При этом результативность социальных изменений во многом зависит от доверия между государством и обществом. Важно создавать условия, при которых они будут отвечать потребностям людей и воплощаться в жизнь», — отметил начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Выступая на торжественной церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул своевременность основного вопроса конференции.

«Петербург всегда первым осваивал новые направления в науке и общественной жизни. Сегодня мы реализуем в городе масштабную программу преобразований. Она меняет не только город и его пространства — ее цель изменить качество жизни петербуржцев, сделать их участниками формирования будущего. Каждый пункт нашей программы „Десять приоритетов развития“ опирается на запросы людей. Мы следуем задачам, которые поставил президент России. Он неоднократно отмечал, что успех любых проектов надо оценивать по тому, как они влияют на жизнь людей, и как сами люди оценивают изменения в их жизни. В этом и есть одна из задач социальных архитекторов — слышать людей, говорить с ними и на этой основе менять жизнь регионов и страны в целом», — подчеркнул Беглов.

На конференции состоялась презентация первого в мире учебника по социальной архитектуре для студентов.

«Новый учебник по социальной архитектуре переводит теорию в практику. В отличие от первого издания для преподавателей, он адресован студентам и содержит реальные кейсы, инструменты социального проектирования, моделирования общественных процессов и работы с образами будущего. Учебник призван научить не только разрабатывать проекты, но и воплощать их в жизнь. Российский опыт в этой сфере уже вызывает интерес зарубежных коллег. Мы готовы делиться своими разработками, обмениваться опытом и вместе вести диалог о будущем», — отметил руководитель авторского коллектива и научный редактор учебника, директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.

Мировые эксперты высоко оценили новое пособие и предложили перевести издание на иностранные языки.

«Россия накопила значительный опыт в области социальной архитектуры, и важно, чтобы о нем узнали за рубежом. Поэтому я считаю, что новый российский учебник необходимо перевести на другие языки. Сегодня мы переживаем период серьезных перемен. С одной стороны, происходит технологическая революция, меняются мир, общество и привычки новых поколений. С другой — нарастают геополитические противоречия, продолжаются войны. И если нет социальной архитектуры, что будет дальше? Дальше будет как во Франции», — подчеркнул руководитель Центра евразийских исследований Сербского государственного Института международной политики и экономики в Белграде Душан Пророкович.

Сегодня страны обладают разными возможностями для развития науки и образования. Россия, опираясь на академические традиции и опыт международного сотрудничества, может предлагать решения, которые помогают сократить этот разрыв, отметил ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

«Социальная архитектура как раз и есть та дисциплина, которая позволяет проектировать то будущее, где образование, наука, культурное и технологическое развитие становятся общим ресурсом, а не привилегией отдельных организаций. За свою более чем трехвековую историю Санкт-Петербургский университет всегда содействовал развитию людей, научных школ, отдельных дисциплин, организаций, городов и стран, и мы в полной мере осознаем свою ответственность перед обществом и активную роль в проектировании будущего, подготовке специалистов высокого уровня, которые будут эти планы воплощать в жизнь», — заключил Николай Кропачев.

На полях конференции также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере образования, науки и подготовки кадров между генеральным директором президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректором Мастерской управления «Сенеж» Андреем Бетиным и ректором Государственного университета управления (ГУУ) Владимиром Строевым. Вуз вошел в число опорных университетов России по развитию социальной архитектуры. Партнерство РСВ и ГУУ предусматривает разработку совместных образовательных программ и обмен экспертизой. На базе ГУУ Институт социальной архитектуры уже проводит программы для будущих социальных архитекторов вместе с Центром социальной архитектуры, созданным при содействии Минобрнауки России.

На конференции обсудят неравенство стран в доступе к будущему, отношения человека и технологий, роль государства и цифровых платформ. Кроме того, эксперты рассмотрят модель компетенций социального архитектора и представят стандарт проектной деятельности в этой сфере.

В Музейно-выставочном центре «Россия — моя история» конференция собрала участников из более чем 90 городов со всей России и порядка 120 ведущих вузов страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Владивостока.

Организаторы события — АНО «Экспертный институт социальных исследований», Институт социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Санкт-Петербургский государственный университет. Информационный партнер конференции — «Блокнот гражданского просвещения».

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