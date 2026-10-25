Внучка главы КВН Александра Маслякова показала фигуру в купальнике на отдыхе

Внучка главы Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова Таисия Маслякова выложила в персональном блоге свежие кадры с пляжного отдыха.

20-летняя Маслякова организовала фотосъемку на песчаном побережье. Девушка показала подтянутую физическую форму на фото в Instagram*.

Для отдыха у воды девушка отдала предпочтение черному слитному купальнику фасона бандо, полосатой панаме известного бренда, а также солнцезащитным очкам в утонченной оправе.

В конце сентября Маслякова дебютировала на подиуме в роли модели в рамках модного показа. На дефиле она предстала в длинном черном наряде с объемной пышной юбкой и оригинальными элементами декора. Внешний вид дополняла обувь на каблуке, объемная прическа с выпущенными у лица прядями и сдержанный нюдовый макияж.

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