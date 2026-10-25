«Выходи, собака»: зритель объяснил конфликт с Гуфом в Воронеже

Фанат, которого на концерте в Воронеже вывели из зала по просьбе Гуфа (Алексея Долматова), прокомментировал инцидент. Мужчина рассказал, что крикнул рэперу «Выходи, собака!», а спустя пару минут после скандала вновь оказался на танцполе, сообщает Telegram-канал «112» .

По словам мужчины, артист задержал начало выступления примерно на полтора часа. Разогрева не было, несколько сотен человек томились в ожидании, поэтому Максим даже посоветовал музыканту на будущее ставить перед собой молодых воронежских исполнителей — чтобы публика не скучала.

«Максимум, что я вчера говорил: „Выходи, собака“. Он же сам себя называет лающей собакой, гуфакой», — пояснил зритель.

После этой реплики Гуф со сцены попросил охрану вывести бородатого критика. Однако изгнание оказалось недолгим. Мужчина утверждает, что уже через пару минут спокойно вернулся на танцпол и досмотрел концерт.

Он также рассказал, что впервые на концерте рэпера был 12 лет назад. Тогда Гуф вышел с полотенцем на голове и почти весь концерт чесал причинное место.

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