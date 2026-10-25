«Заберите н**** отсюда»: Гуф выгнал фаната с концерта в Воронеже

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, выгнал одного из поклонников с концерта в Воронеже. По словам музыканта, мужчина в течение получаса жестко оскорблял рэпера перед началом концерта, об этом рассказала одна из фанаток в соцсетях.

«Концерт начался как никогда вовремя. Я первый раз на моей памяти вышел ровно в 8. Я просто такой х**** наслушался в ушах вот от этого типа! Охрана, можете вывести его н**** его? Я столько наслушался: „выходи, собака“, „выходи, х****“. Вот этого типа, охрана, заберите», — рассказал артист со сцены.

Гуф также пообещал, что деньги за купленный билет будут возвращены фанату.

Пока охрана выводила фаната, рэпер начал свое выступление.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.