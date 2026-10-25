Светлая память: Галустян «похоронил» сам себя в день рождения

Российский актер, юморист и продюсер Михаил Галустян опубликовал в социальных сетях шуточный пост в формате некролога, приуроченный к собственному 47-летию. Об этом сообщает starhit.ru .

На личной странице артиста появилась черно-белая фотография в траурной рамке с годами жизни «25.10.1979 — 25.10.2026» и сообщением о том, что «скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян-46-летний».

Далее комик пояснил, что поводом для публикации стал день рождения. Он назвал его естественной причиной, перед которой «медицина пока бессильна».

В тексте именинник с иронией вспомнил ключевые творческие вехи — участие в КВН, образы Равшана, Бородача и Гади Петрович Хреновой, озвучивание анимационной франшизы «Кунг-фу панда» и съемки в Болливуде.

Кроме того, Галустян упомянул важные события минувшего года, включая недавнюю свадьбу. Актер сообщил, что летом скромно расписался с визажистом Лилией Киосе, которая младше него на 10 лет, без пышного торжества и заключения брачного договора.

Подводя итог публикации, шоумен заявил о готовности двигаться дальше в новом возрасте, пообещав больше времени уделять дочерям. Галустян добавил, что принимает соболезнования исключительно в форме праздничных поздравлений.

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