В Асбесте семья с высокопоставленными родственниками держит в страхе подъезд ЖК

Жильцы многоквартирного дома по улице Лесной в Асбесте Свердловской области обратились за помощью из-за систематических нападений и провокаций со стороны соседа Виктора Д. Мужчина намеренно провоцирует конфликты с соседями, фиксирует эмоциональные ответы на видеокамеру и использует полученные записи для взыскания денежных компенсаций в судебном порядке, сообщает РЕН ТВ .

Как сообщила многодетная мать Ирина, сосед регулярно оскорбляет несовершеннолетних. В январе текущего года в ходе одной из ссор мужчина толкнул беременную женщину на лестничной площадке. Пострадавшая попала в больницу с угрозой потери ребенка.

Новый конфликт произошел 18 октября, когда супруг Ирины, являющийся участником специальной военной операции, попытался провести беседу с Виктором Д. Встреча переросла в потасовку, инициированную соседом, после чего тот подал заявление в правоохранительные органы.

Жители связывают поведение мужчины с влиятельными родственниками. Одна из его дочерей является сотрудницей местной думы, вторая числится в штате городского суда.

Виктор Д. уже добился выплаты моральной компенсации от двух проживающих в подъезде семей. Согласно комментариям юриста, подготовка каждой жалобы обходится истцу примерно в 25 тыс. рублей при судебных взысканиях в его пользу в размере до 60 тыс. Это создает непосильную финансовую нагрузку.

Собственники квартир пока не направляли заявления в прокуратуру и Следственный комитет. Однако они намерены найти законные способы прекратить давление со стороны соседа.

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