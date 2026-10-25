Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в неуважении к президенту США. По его словам, Зеленский «капитально закусил на Трампе и по полной программе хамит ему», и в подтверждение он привел перечень из десяти пунктов.

В списке, в частности, упоминается открытая поддержка экс-президента США Джо Байдена и отказ передать республиканцу компромат на соперника на прошлых выборах. Кроме того, по версии Медведева, Зеленский в хамской форме требовал от Вашингтона денег и оружия, настраивал европейских лидеров против Трампа и его команды, а также неоднократно отвергал предложения о переговорах.

Отдельно зампред Совбеза указал на отказ Киева прекращать атаки на российские НПЗ, что, по его мнению, игнорирует доводы американской стороны о влиянии на цены на нефтепродукты и ситуацию в США перед выборами. Он также заявил, что действия украинского руководства поставили США и НАТО на грань глобального ядерного противостояния с Россией, а средства, выделенные на войну, разворовывались.

«Киевская мразь регулярно плюет прямо в лицо президенту США, игнорируя его призывы и настраивая против него важных американцев и прочих европейцев. Для зеленой гниды глава Белого дома — пустое место. И это не мешает ему и всей его националистической шобле регулярно разводить амеров на большие бабки», — написал Медведев.

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