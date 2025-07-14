Ефимов: школы, детсады и жилые дома построят в ТиНАО по 5 проектам КРТ

В рамках пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) инвесторы и оператор КРТ преобразуют 257,3 га земель. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Территории Троицкого и Новомосковского административного округов развиваются в том числе благодаря программе КРТ. На текущий момент в стадии реализации находится пять таких проектов, охватывающих свыше 257 га земли. В ходе редевелопмента четырех из них возведут более 317 тыс. кв. м недвижимости, из которых 258 тыс. „квадратов“ составит площадь жилья и 59 тыс. кв. м — объектов инфраструктуры», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому в городе появится 490 новых рабочих мест.

Участки, подлежащие реорганизации, находятся в Щербинке, Троицке и Краснопахорском районе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, один из ключевых проектов КРТ активно развивается близ деревни Яковлево. Инвестор возводит там современный жилой квартал с развитой инфраструктурой. Уже введены в эксплуатацию пять корпусов площадью более 17 тыс. кв. м, где разместились 225 квартир. Всего запланировано 12 жилых зданий. Рядом построят образовательный комплекс: детский сад на 100 мест и школу для 150 учеников.

«В составе жилой застройки также предусмотрено помещение для молочной кухни. Еще один проект комплексного развития на территории ТиНАО направлен на расширение кинопарка „Москино“: там построят новые павильоны, конструкции и декорации для проведения съемок, а также фестивальные и концертные площадки», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о пятилетии программы КРТ в Москве.

По программе КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 336 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации и проработки. Эту работу ведут в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина.