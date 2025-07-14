Видео: как живет один из самых жестоких насильников России Ретунский

SHOT публикует видео из жилища одного из наиболее жестоких насильников России — поворинского маньяка Владимира Ретунского. Он убил и изнасиловал не менее восьми человек в Воронежской и Волгоградской областях, чудом избежал казни и пожизненного заключения.

После тюрьмы Ретунский переехал в ветхий родительский дом на улице Чкалова в Поворине Воронежской области. Мужчина пытался устроиться на работу, но его никуда не взяли.

Местные жители относятся к Ретунскому с опаской. Его ненавидят и не общаются.

Серийный убийца признался, что ему в окна бросают камни, пытаются провоцировать. Соседи хотят, чтобы Ретунский им ответил и снова отправился в тюрьму.

Мужчина старается не выходить лишний раз из дома. В основном он посещает магазин. Там его часто узнают, тычут пальцами.

Журналистов Ретунский не любит. После съемки сюжетов на него постоянно ополчаются местные жители.

Судя по опубликованному видео, земельный участок у Ретунского весьма большой. На территории есть сарай, жилой дом и огород.

Маньяк орудовал в 1990–1996 годах в Воронежской и Волгоградской областях. Правоохранителям удалось доказать восемь убийств и изнасилований девушек в возрасте от 14 до 23 лет.

В декабре 1999 года Ретунского посадили на 15 лет, поскольку уже действовал запрет на смертную казнь, а пожизненное заключение еще не появилось. Таким образом в 2012 году мужчину выпустили из колонии.