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Гендиректора «Фонбета» Анохина арестовали по делу о взятках

В отношении экс-гендиректора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры .

Решение вынес Тверской районный суд с учетом позиции прокурора. В результате Анохина и одного его посредника заключили под стражу.

Они пробудут в СИЗО до 29 марта 2025 года.

Также в пятницу суд вынесет решение по поводу избрания меры пресечения второму посреднику Анохина.

Анохина задержали в Москве по подозрению в коррупции. По данным следствия, он дал взятку в размере 60 млн рублей представителю правоохранительных структур.

В данном деле ранее появились новые фигуранты. Были задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД и юрист.