Долги россиян по кредитам взлетели до рекордных за 6 лет 1,5 трлн рублей

Российские банки столкнулись с беспрецедентным ростом просроченной задолженности — объем непогашенных кредитов достиг 1,5 трлн рублей, что стало максимумом за последние шесть лет, сообщает газета «Известия» .

Согласно данным ЦБ, к маю 2025 года доля проблемных ссуд выросла до 5,7% розничного портфеля, прибавив за год 400 млрд рублей.

Особенно тяжелая ситуация сложилась с кредитными картами — по оценкам Объединенного кредитного бюро, число просрочек может вырасти на 1,8 млн человек.

Банки уже отреагировали на кризис — 80% заявок на кредиты теперь получают отказ.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что на объемы просроченной задолженности влияет снижение качества заемщиков и уровня их благосостояния. Когда ставки высокие, добросовестные потребители откладывают крупные покупки, а менее добросовестные — берут кредиты, понимая, что без просрочек им не обойтись.

Она отметила, что потребители смогут эффективно рефинансировать ссуды, если ключевая ставка опустится до 12%, а ставки по кредитам — до 15%. Тогда россиянам будет легче закрывать долги.