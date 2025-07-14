Кинолог научил россиян правильно подготавливать собак к разлуке на отпуск

Пока отпуск для одних россиян — это отдых и радостное событие, для собаководов — настоящая головная боль. Далеко не все хозяева могут взять питомца с собой в путешествие. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, как правильно подготовить собаку к разлуке на время отпуска и минимизировать ее стресс.

«Все собаки переносят разлуку по-разному. Как правило социализированным питомцам она дается намного проще. Для любого случая есть одно правило: задолго до вашего отъезда вы должны познакомить животное с его временным жилищем и с людьми, которые будут его окружать. С некоторыми собаками придется съездить в новое место несколько раз», — рассказал Голубев.

Кинолог рекомендовал собаководам обращать внимание на то, как животное ведет себя дома в их отсутствие. Если человек уходит на работу, а питомец в это время сходит с ума, воет и портит вещи, то отпуск хозяина станет для него настоящим стрессом. Необходимо заранее корректировать подобное поведение: приучать животное оставаться дома одному самостоятельно либо с помощью специалиста.

Помощь родственников и друзей

Это самый оптимальный вариант. Еще лучше, если кто-то из членов семьи сможет временно пожить с собакой в вашей квартире — тогда даже самой робкой собаке разлуку будет перенести значительно проще. Она хотя бы будет понимать, что находится у себя дома, который априори ассоциируется с безопасностью. Кроме того, с друзьями и родственниками питомец как правило уже знаком, и встреча не вызовет сильный стресс.

Если друзья готовы принять собаку у себя в квартире, также заранее стоит познакомить питомца как с пространством, так и с людьми.

Выгульщик собак

Если хороших знакомых и родственников не нашлось, еще один вариант оставить собаку в собственной квартире — нанять выгульщика собак.

«Конечно, вы должны познакомиться с ним заранее и дать питомцу время привыкнуть к новому человеку. Отдайте предпочтение проверенным сервисам по поиску. В назначенный час выгульщик придет погулять с животным, покормит и поиграет с ним», — рассказал Голубев.

Гостиница для животных

Помимо всех перечисленных вариантов, собакам без серьезных поведенческих проблем можно рассмотреть вариант зоогостиницы. Персонал не только будет соблюдать привычный режим дня питомца, но и может предложить видеонаблюдение и микрофон, чтобы можно было поговорить с собакой на расстоянии. Главное, чтобы у животного это не вызвало перевозбуждение и стресс.

В гостиницах можно выбрать даже номер класса «люкс», но лучше также принести свою лежанку и привычные игрушки собаки.

Передержка на дому

Еще одним вариантом для комфортной разлуки с питомцем может стать передержка на дому. Можно оставить собаку и у проверенного догситтера, но следует учесть, что обычно в квартире в одно и то же время находятся разные собаки. Для одних питомцев это как раз то, что нужно. Но если собака плохо себя чувствует в компании сородичей, то такой вариант не подойдет.

«И, конечно, необходимо заранее удостовериться, что у догситтера есть базовое кинологическое образование», — добавил Голубев.

Дрессировочный центр

Для активной собаки лучшим решением на время разлуки будет запись на время в кинологический центр, где специалисты будут заниматься с ней каждый день и научат новым навыкам. Кроме того, обучение будет отвлекать животное от тоски и разлука пройдет незаметно.

«Внимательно продумайте каждый вариант — насколько он подойдет именно вашей собаке. Если один раз ваш питомец успешно справился с разлукой, например, в зоогостинице, в следующий раз отдайте предпочтение этому же варианту. Питомцу будет здесь уже все знакомо и понятно. Накануне отъезда не суетитесь и не прощайтесь бурно с питомцем — животные любят стабильность, и любые изменения даже в вашем поведении спровоцируют у них лишний стресс. По возвращении также постарайтесь не реагировать бурно — пусть встреча ничем не отличается от ситуации, будто вы вышли в магазин», — добавил кинолог.