«Не могу стоять тут»: в Звенигороде прощаются с утонувшей девочкой
Фото - © Медиасток.рф
В Звенигороде Одинцовского городского округа Московской области прошло прощание с 13-летней девочкой. Ее и трупы друзей нашли в Москве-реке после 10 дней поисков, сообщает MSK1.ru.
7 марта девочка вместе с приятелями упала под лед.
На прощание с девочкой пришли близкие, волонтеры и друзья. Они искали подростков на протяжении 10 дней.
На опубликованной записи грустные родные, близкие и знакомые погибшей девочки идут по улице. В руках многие несут игрушки. Прощание прошло в церкви.
«У них с моим Матвейкой всего год разница. Такая девочка….как так-то вообще? Не могу стоять тут, не могу находиться на таких мероприятиях, сразу мутить начинает», — прокомментировала происходящее местная жительница.
8 марта сообщалось, что 13-летняя девочка и два 12-летних парня таинственно исчезли в Звенигороде. Они перестали выходить на связь с вечера накануне.
11 марта труп одного из пропавших подростков — 12-летнего Ивана — нашли поисковики. 13-го числа обнаружили тело второго пропавшего подростка. Труп девочки нашли 17 марта.
