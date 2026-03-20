«Не могу стоять тут»: в Звенигороде прощаются с утонувшей девочкой

сегодня в 12:46

В подмосковном Звенигороде попрощались с утонувшей в Москве-реке девочкой

В Звенигороде Одинцовского городского округа Московской области прошло прощание с 13-летней девочкой. Ее и трупы друзей нашли в Москве-реке после 10 дней поисков, сообщает MSK1.ru .

7 марта девочка вместе с приятелями упала под лед.

На прощание с девочкой пришли близкие, волонтеры и друзья. Они искали подростков на протяжении 10 дней.

На опубликованной записи грустные родные, близкие и знакомые погибшей девочки идут по улице. В руках многие несут игрушки. Прощание прошло в церкви.

«У них с моим Матвейкой всего год разница. Такая девочка….как так-то вообще? Не могу стоять тут, не могу находиться на таких мероприятиях, сразу мутить начинает», — прокомментировала происходящее местная жительница.

8 марта сообщалось, что 13-летняя девочка и два 12-летних парня таинственно исчезли в Звенигороде. Они перестали выходить на связь с вечера накануне.

11 марта труп одного из пропавших подростков — 12-летнего Ивана — нашли поисковики. 13-го числа обнаружили тело второго пропавшего подростка. Труп девочки нашли 17 марта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.