Трое подростков таинственно пропали в подмосковном Звенигороде

сегодня в 08:08

13-летняя девушка и два 12-летних парня таинственно исчезли в Звенигороде Одинцовского городского округа Московской области. Об этом сообщает 360.ru .

Подростки не выходили на связь с вечера 7 марта. В последний раз их заметили примерно в 15:00 рядом с рекой.

Началась поисковая операция. В ней задействованы не менее 150 людей.

Волонтеры «прочесывают» берег реки Москвы. Также они разговаривают с очевидцами. Помимо этого, волонтеры размещают ориентировки, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.